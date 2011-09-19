Доллар на межбанке дорожает

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0040/8,0085, к 12:00 цены поднялись до 8,0075/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0075/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 цены понизились до 0,2590/0,2594. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2590/0,2593. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9105 (+0,3506).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3694/1,3696, а к 15:00 понизились до 1,3652/1,3654.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9540/10,9620, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9360/10,9470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились - 10,9415/10,9540.