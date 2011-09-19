ПФУ разработал законы для улучшения платежной дисциплины

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предлагает реструктуризировать задолженность по уплате единого взноса и списать пеню по долгам предприятий.

Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте фонда.

Согласно документу, налогоплательщики, которые на протяжении 6 месяцев со дня вступления в силу законопроекта “О мерах по стимулированию уплаты текущих платежей по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и погашению задолженности в Пенсионный фонд Украины” не имеют задолженности по уплате единого взноса, имеют право на рассрочку сумм задолженности за период до 31 декабря 2010 года.

Реструктуризация долга предусматривает его уплату равными частями сроком на 24 календарных месяца начиная с месяца подачи заявления плательщиком.

Заявления, поданные налогоплательщиками позже шестимесячного срока со дня вступления в силу данного законопроекта, не будут рассмотрены.

Договор о рассрочке подлежит досрочному расторжению, если страхователь не платит в полном объеме рассроченные платежи и текущие платежи по единому взносу на протяжении трех базовых отчетных периодов.

Страхователю, который в соответствии с договором о рассрочке в полном объеме оплатит задолженность и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса за период действия договора, штрафы и пеня, связанные с этой задолженностью, подлежат списанию.

Также Пенсионный фонд предлагает лишать «упрощенцев» права платить единый или фиксированный налог в случае несвоевременной уплаты единого социального взноса.

Текст данного законопроекта размещен на официальном сайте фонда.

Данным документом предлагается ввести соответствующие изменения в Налоговый кодекс с целью своевременной уплаты единого взноса.

Согласно законопроекту, лишение права платить единый или фиксированный налог наступает со дня, следующего за налоговым (отчетным) периодом.

В ПФУ отмечают, что принятие акта позволит улучшить платежную дисциплину плательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.