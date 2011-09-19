«МММ-2011» не является финансовым учреждением - Госфинуслуг

Юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Госфинуслуг отмечает, что согласно Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями.

«Финансовое учреждение - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке» - говорится в сообщении.

При этом указывается, что деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц, а также страховая деятельность может осуществляться только после получения лицензии.

«Информация о юридическом лице, название которого «МММ-2011», в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Госфинуслуг, не вносилась, статус финансового учреждения такое лицо не приобретало, соответствующих лицензий не получало» - подчеркивают в Комиссии.

Напомним, с начала осени в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей МАВРОДИ, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая им высокие проценты прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн. людей.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.