Украинские банки сократили сальдированный убыток почти в два раза

Украинская банковская система в январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 4,553 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков Украины за восемь месяцев 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 2,9% и составили 91,842 млрд. грн. Расходы банков сократились на 1,8% и составили 96,395 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.