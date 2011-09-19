Кабмин ожидает увеличения числа малых предприятий

Кабинет министров Украины ожидает увеличения количества малых предприятий по итогам 2011 года на 6,6 тыс. – до 348,3 тыс. единиц, в 2012 году – до 355,9 тыс. предприятий.

Соответствующий прогноз заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Согласно документу, правительство прогнозирует в текущем году увеличение количества физлиц-субъектов предпринимательской деятельности до 2,57 млн., а в следующем – до 2,7 млн.

Также отмечается, что правительство намерено активизировать финансово-кредитную политику субъектов малого предпринимательства. Предусматривается, что господдержка реализации бюджетной программы микрокредитования предпринимателей и Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине составит около 19,3 млн. грн.