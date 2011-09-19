Суды в 2011 году вынесли 94,6% решений в пользу ГНСУ

По итогам судебных дел, рассмотренных в 2011 году, в интересах органов налоговой службы принято 56 тыс. решений – 94,6% от общего количества исков, связанных с налоговой сферой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом проинформировал заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, в текущем году суды постановили взыскать с нарушителей налогового законодательства в интересах государства 26,8 млрд. грн.

Вместе с тем, отметил А.КЛИМЕНКО, общая численность судебных дел при участии ГНСУ уменьшилась на 19,2 тыс. исков (на 12%).

«… Досудебному решению ситуаций, которые возникают в отношениях между плательщиками и налоговыми органами, сейчас уделяется намного больше внимания, чем раньше», - объясняет А.КЛИМЕНКО.

Он отмечает, что налоговики чаще всего обращаются в суд с исками о прекращении деятельности предпринимателя или юрлица. Большой процент составляют также дела о взыскании налоговой задолженности. Налогоплательщики, в свою очередь, используют законодательную возможность оспаривать доначисления и штрафные санкции по НДС и налогу на прибыль.