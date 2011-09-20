Золото подешевело до 3-недельного минимума

На мировых торгах в понедельник, 19 сентября, цены на золото снизились почти на 36 долларов, достигнув 3-недельного минимума на фоне стремления инвесторов привлечь наличность в связи с опасениями дефолта Греции.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 2% - до 1778,9 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

В понедельник министр финансов Греции Эвангелос Венизелос и представители "тройки" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ) так и не пришли к соглашению о новых мерах экономии, которые необходимо принять Афинам.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в августе повышение его стоимости составило 12%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.