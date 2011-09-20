S&P понизило кредитный рейтинг Италии, прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило суверенный кредитный долгосрочный рейтинг Италии до A с A+, прогноз по рейтингу «негативный», пишет агентство Bloomberg.

Краткосрочный кредитный рейтинг был так же понижен до A-1 с A-1+.

Агентство объяснило снижение своими опасениями по поводу способности Италии сократить государственные расходы и привести в порядок финансовую ситуацию в стране.

«Мы считаем, что снижение темпов экономической активности Италии на сегодняшний день делает пересмотренные правительством финансовые цели трудно достижимыми», – говорится в заявлении S&P.

В середине сентября парламент Италии одобрил меры жесткой экономии, предложенные правительством Берлускони. Правительство надеется, что за три года удастся снизить государственные долг на ?54 млрд.

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody`s на месяц продлило период рассмотрения вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии, который в настоящее время находится на уровне «Aa2».

В начале августа итальянская прокуратура произвела обыски в офисах агентства Moody`s и S&P, расследуя обоснованность снижения суверенных рейтингов Италии. Итальянские власти начали дело в отношении рейтинговых фирм, подозревая, что их оценки создали «турбулентность на международных рынках», что привело к усугублению долгового кризиса в Италии.

Европейская комиссия в последнее время часто критикует крупнейшие рейтинговые агентства мира (Moody`s, Standard & Poor`s и Fitch Ratings) за снижение рейтингов стран Европы, что оказывает сильное влияние на экономику государств, в том числе на цены и процентные ставки центробанков. В середине июля канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы создать свое европейское рейтинговое агентство, которое будет давать «адекватные» оценки экономической ситуации в разных государствах, передает «Газета.Ru».