Межбанк: открытие торгов - 8,0060/8,0095 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0060/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2544/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9265/10,9330. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3655/57 (понедельник — 1,3694/96).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.