Сегодня евро может упасть еще больше, потянув за собой доходные валюты - эксперт
11:56, 20 сентября 2011Финансы
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На фоне ситуации в еврозоне на мировых торгах во вторник, 20 сентября, евро может упасть еще больше, потянув за собой и прочие доходные валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
По их оценке, пара евро/доллар пробьет вниз уровень 1.3600, фунт/доллар тогда снова может приблизиться к отметке 1.5600. Основные сопротивления для указанных пар будут расположены на уровне 1.3750 и 1.5750, соответственно.
Наиболее значимой для рынка во вторник будет публикация индикаторов, рассчитываемых немецким исследовательским институтом Zew.
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