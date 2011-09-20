Сегодня евро может упасть еще больше, потянув за собой доходные валюты - эксперт

На фоне ситуации в еврозоне на мировых торгах во вторник, 20 сентября, евро может упасть еще больше, потянув за собой и прочие доходные валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их оценке, пара евро/доллар пробьет вниз уровень 1.3600, фунт/доллар тогда снова может приблизиться к отметке 1.5600. Основные сопротивления для указанных пар будут расположены на уровне 1.3750 и 1.5750, соответственно.

Наиболее значимой для рынка во вторник будет публикация индикаторов, рассчитываемых немецким исследовательским институтом Zew.