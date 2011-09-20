Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0065-8,0110 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0060/8,0095, к 12:00 сузился спрэд - 8,0070/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0065/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2544/0,2548, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2544/0,2547. К закрытию торгов цены выросли до 0,2554/0,2557.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3650 (+0,4545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3655/1,3657, а к 15:00 поднялись до 1,3702/1,3704.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9265/10,9330, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9315/10,9400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9570/10,9695.