ВР защитит отечественных производителей от дискриминации со стороны других государств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности”. Ими предусматривается, что высшим органом, который осуществляет государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, является Верховная Рада Украины. В компетенцию Верховной Рады Украины входят, в частности, принятие решений о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок путем установления полного/частичного запрета (полного/частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима.

Также законопроектом предусматривается, что Кабинет министров Украины принимает решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок путем введения режима лицензирования.

Законопроектом предусматривается, что Межведомственная комиссия по международной торговле принимает решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры. В случае, если такие действия наносят ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Ответные меры на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми нормами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

В случае, если Украина и государство, которое осуществило в отношении Украины действия, которые содержат признаки дискриминационных и/или недружественных, являются членами одной и той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

В случае, если Украина и таможенный союз или экономическая группировка, которые осуществили в отношении Украины действия, содержащие признаки дискриминационных и/или недружественных, являются членами одной и той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

С целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических группировок центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики проводит соответствующее расследование в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины. Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле для принятия решения относительно наличия или отсутствия факта (фактов) дискриминационных действий. В случае принятия положительного решения относительно наличия факта (фактов) дискриминационных действий решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок принимаются органами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с их компетенцией.

По рекомендации Межведомственной комиссии по международной торговле на основании материалов расследования, которые свидетельствуют о наличии факта (фактов) дискриминационных действий, центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики вместе с центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины обращается в соответствующие государственные и/или компетентные органы других государств или таможенных союзов или экономических группировок с предложением относительно рассмотрения и урегулирования спорной ситуации.

В случае получения положительного ответа от указанных органов центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики формирует рабочую группу для проведения соответствующих переговоров и подготовки в случае необходимости соответствующих международных договоров межведомственного или межправительственного характера.

Ответные меры на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок не применяются или прекращаются в случае прекращения соответствующими государствами, таможенными союзами или экономическими группировками таких дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины, подписания соответствующего соглашения и/или возмещения ущерба.

Согласно законопроекту, решение о применении соответствующих ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок может быть обжаловано в судебном порядке в течение месяца от даты введения таких мер в порядке, установленном законами Украины.