Swedbank выходит из розничного рынка в Украине

Swedbank в Украине выходит из розничного сегмента рынка, говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского «Сведбанка» (Киев).

«Группа Swedbank приняла решение о выходе из розничного сегмента рынка и фокусировке внимания исключительно на корпоративных клиентах», - говорится в сообщении.

В Украине банк будет концентрироваться на большой и средний бизнес, отмечают в финучреждении.

Расходы по реорганизации банк оценивает в 120 млн. грн. (15,05 миллиона долларов по курсу Нацбанка Украины).

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в январе-сентябре получил 58 млн. грн. (1 доллар – 7,9737 грн.) прибыли.

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).