Украина не будет заниматься протекционизмом при пересмотре условий членства в ВТО - Азаров

Украина не будет заниматься протекционизмом в процессе пересмотра условий членства в ВТО, в частности изменения размера таможенных пошлин, а будет пытаться найти баланс интересов производителей Украины и торговых партнеров – членов организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями Союза работодателей Украины.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что нам очень важно соблюсти баланс между нашими интересами и интересами тех стран, с которыми мы в свое время заключили соглашения. Поэтому мы не собираемся заниматься откровенным протекционизмом, но там, где нужна коррекция, там эта коррекция будет предпринята», - сказал он.

При этом премьер обратился к представителям Союза работодателей с просьбой внести свои предложения по тем позициям, условия торговли по которым необходимо пересмотреть. Он подчеркнул, что за три года членства в ВТО Украина приобрела опыт по использованию инструментов таможенной защиты, а также других мер защиты рынка и отечественного производителя. "Прежде всего, это антидемпинговые меры, предоставление разрешенных субсидий, ограничение импорта в случае ухудшения платежного баланса, компенсационные меры и т. д.", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в период 2009-2011 гг. 36 стран – членов ВТО зарезервировали свое право по пересмотру уровня ставок пошлин. «Среди этих стран - Бразилия, Турция, Швейцария, Япония, Индия и Европейский Союз в целом», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Н. АЗАРОВ заявил, что Украине необходимо начать переговоры со Всемирной торговой организацией для выработки изменений в пользу своей экономики. «Сейчас настал момент, когда мы можем начать переговоры с ВТО и какие-то позиции изменить в пользу нашей экономики», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.