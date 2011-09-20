Изменения условий членства в ВТО не приведут к пересмотру договоренностей по ЗСТ - Азаров

Возможные изменения условий членства Украины во Всемирной торговой организации не приведут к необходимости пересмотра договоренностей, которые уже достигнуты в переговорах по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями Союза работодателей Украины.

Он отметил, что у представителей Евросоюза возникают вопросы, не приведут ли изменения условий торговли Украины в ВТО к изменению достигнутых договоренностей по торговле с Европейским Союзом.

«Нам пришлось их заверить, что все, о чем мы договорились с Европейским Союзом, естественно, не будет подлежать пересмотру», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Н. АЗАРОВ заявил, что Украине необходимо начать переговоры со Всемирной торговой организацией для выработки изменений в пользу своей экономики. «Сейчас настал момент, когда мы можем начать переговоры с ВТО и какие-то позиции изменить в пользу нашей экономики», - сказал он.

Справка УНИАН. Власти Украины и руководство Еврокомиссии рассчитывают подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое включает создание ЗСТ, в декабре 2011 года на саммите «Украина-ЕС» в Киеве.