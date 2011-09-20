В Луганской области выявлено 147 «налоговых ям» - ГНСУ

В Луганской области в текущем году налоговыми службами выявлено 147 «налоговых ям», пресечена деятельность 7-ми конвертационных центров, предоставлявших услуги легальным плательщикам по минимизации налоговых обязательств.

Об этом в интервью журналистам рассказал председатель Государственной налоговой службы в Луганской области Александр АНТИПОВ, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, на счетах «фиктивных» фирм, которые входили в состав конвертационных центров, заблокировано более 30 млн. грн. Количество минимизаторов по НДС сократилось с 1014 в 2010 году до 487 на сегодняшний день, а налоговая нагрузка выросла с 0,6 процентов до 2,6%. Удельный вес объемов рисковых операций снизился с 44 процентов на начало прошлого года до 2,8 процентов в текущем.

А.АНТИПОВ также сообщил, касаемо возмещения НДС, что в 2011 году государство уже вернуло на расчетные счета предприятий области почти 650 млн. грн. Он также добавил, что в области НДС в автоматическом режиме возмещается пока только пяти предприятиям. По его словам, число таких предприятий невелико, прежде всего, в связи с тем, что наиболее недосягаемыми для большинства являются требования о размере заработной платы: в течение четырех месяцев она должна быть не менее двух с половиной минимальных зарплат. Среди других требований – отсутствие расхождения между налоговым кредитом и налоговыми обязательствами контрагентов и др.