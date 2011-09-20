Предприятия Луганской области удвоили перечисления в госбюджет

С начала текущего года от предприятий Луганской области поступило в общий фонд государственного бюджета поступило почти 800 миллионов грн. налога на прибыль, что в два раза больше уровня прошлого года.

Об этом в интервью журналистам рассказал председатель Государственной налоговой службы в Луганской области Александр АНТИПОВ, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, сбор налога на добавленную стоимость также увеличился почти в два раза и составил более полутора миллиардов. Поступления налога на доходы физических лиц возросли на 100 млн. гривен, при этом казна получила 1 миллиард 730 миллионов. Акцизный налог – 980 миллионов, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года.

В целом же, субъекты предпринимательской деятельности в бюджеты всех уровней уплатили около 6 млрд. грн. При этом прирост поступлений к предыдущему году составил 43%. В общий фонд государственного бюджета мобилизовано 2 миллиарда 573 миллиона, что вдвое превышает показатели соответствующего периода 2010 года. При этом в местные бюджеты субъекты хозяйствования перечислили более 2 миллиардов гривен, на 18 процентов больше.