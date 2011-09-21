Парламент Словении выразил недоверие Камбину и президенту. Причина - долговой кризис
08:38, 21 сентября 2011Финансы
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Парламент Словении выразил недоверие правительству во главе с Президентом Борутом ПАХОРОМ, сообщает Би-Би-Си.
Коалиционное левоцентристское правительство обвиняют в коррупции и неспособности справляться с экономическими проблемами.
Из 90 депутатов парламента 51 проголосовали против Президента Б.ПАХОРА и его Кабинета министров, 36 поддержали действующее правительство.
Политический коллапс может ускорить необходимость обращения Словении за помощью в страховой фонд Европы, созданный для борьбы с долговым кризисом.
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