Парламент Словении выразил недоверие Камбину и президенту. Причина - долговой кризис

Парламент Словении выразил недоверие правительству во главе с Президентом Борутом ПАХОРОМ, сообщает Би-Би-Си.

Коалиционное левоцентристское правительство обвиняют в коррупции и неспособности справляться с экономическими проблемами.

Из 90 депутатов парламента 51 проголосовали против Президента Б.ПАХОРА и его Кабинета министров, 36 поддержали действующее правительство.

Политический коллапс может ускорить необходимость обращения Словении за помощью в страховой фонд Европы, созданный для борьбы с долговым кризисом.