Золото снова дорожает на фоне ситуации в Италии и прогноза МВФ по мировой экономике

На мировых торгах во вторник, 20 сентября, стоимость золота повысилась на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга Италии агентством S&P, а также пересмотра в сторону уменьшения прогноза роста мировой экономики Международным валютным фондом.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 30,2 доллара, или 1,7% - до 1809,1 доллара за тройскую унцию.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s 20 сентября понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А"с "А+" - на фоне проблем страны с государственным долгом. Агентство отметило, что ослабевающий внешний спрос, запланированные меры бюджетной консолидации и рост стоимости кредитов в экономике страны могут привести к замедлению темпов роста экономики Италии, передает Bloomberg.

МВФ скорректировал в сторону понижения прогноз по росту мировой экономики на 2011 и 2012 годы на 0,3 процентного пункта и на 0,5 процентного пункта - до 4% на оба года. Ранее эксперты организации прогнозировали рост мирового ВВП в 2011 году на 4,3%, а в 2012 году - на 4,5%. Основными факторами уменьшения прогноза стали рост опасений относительно обострения долгового кризиса еврозоны и замедление темпов восстановления экономики США.