Улучшение рейтингов Украины подтверждает правильность действий правительства - Азаров

Улучшение рейтингов Украины подтверждает правильный путь правительства по оздоровлению макроэкономической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров, комментируя публикацию рейтингов Всемирного экономического форума.

«Украина впервые за последние годы улучшила свои позиции в рейтинге на 7 пунктов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что улучшение рейтингов произошло прежде всего в результате оздоровления макроэкономической ситуации.

«Это серьезная поддержка нашего курса. Мы на правильном пути. Сейчас, когда крупнейшие экономики мира находятся в неопределенности, мы смогли стабилизировать ситуацию в Украине, сократили бюджетный дефицит с 18% ВВП до 5% сегодня и до 2,5% ВВП в 2013 году. Мы начинаем абсолютное сокращение внешних заимствований. Это надежный фундамент для дальнейшего развития экономики", - сказал премьер.

Напомним, в мировом рейтинге конкурентоспособности, который Всемирный экономический форум публикует ежегодно с 1979 года, Украина в 2011 году поднялась с 89-го на 82-е место.