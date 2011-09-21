Перспективы доллара выглядят относительно позитивными - эксперт

Перспективы доллара на мировых торгах в среду, 21 сентября, выглядят относительно позитивными, что может способствовать укреплению этой валюты. Целевым уровнем для пары EUR/USD будет 1.3600, для GBP/USD – 1.5650. По паре USD/CHF можно ожидать небольшого роста и закрепления выше отметки 0.8900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сильное влияние на фунт в среду, 21 сентября, могут оказать данные по текущему объему заемных средств государства и потребности в дополнительных займах. Предполагаемые показатели говорят, скорее, об ухудшении экономической ситуации в Англии. Кроме того, внимание стоит обратить и на релиз протокола последнего заседания Банка Англии. Однако основные движения на рынке, вероятно, будут проходить во время публикации решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке, отмечают в FOREX CLUB в Украине.