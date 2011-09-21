ВР отказалась обязывать политпартии обнародовать финансовые отчеты в СМИ

Верховная Рада Украины отказалась устанавливать норму об обязательной публикации в СМИ финансового и имущественного отчета политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали только 8 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось урегулировать вопрос об опубликовании политической партией своего финансового и имущественного отчета в общегосударственном средстве массовой информации, а также возложении обязанности контролировать этот процесс на Министерство юстиции Украины.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 17 Закона Украины «О политических партиях в Украине», установив, что политическая партия ежегодно, не позже 1 апреля публикует в общегосударственном средстве массовой информации «Голос Украины» или «Урядовий кур’єр» свой финансовый отчет и отчет об имуществе политической партии, контроль за опубликованием осуществляет Министерство юстиции Украины.

Кроме того, законопроектом предлагалось дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 212-12, которая предусматривает установление административной ответственности за неопубликование, несвоевременное опубликование, опубликование не в полном объеме и/или опубликование недостоверного ежегодного финансового отчета о доходах и расходах, отчета об имуществе политической партии.

Также законопроектом предусматривалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 170-1, предусматривающей установление уголовной ответственности за нарушение порядка финансирования уставной деятельности политической партии.