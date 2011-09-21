Оппозиция будет инициировать общественное обсуждение проекта бюджета на 2012г. - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что оппозиция будет инициировать общественное обсуждение проекта бюджета на 2012 год с участием экспертов, специалистов по вопросу местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сообщил на брифинге.

По его словам, такого еще не было, чтобы при разработке проекта бюджета не собирали председателей областных советов.

Также он отметил, что в проекте бюджета, который подан в парламент, можно увидеть «антикризисные» меры, в частности, увеличение на 576 млн. расходов Министерства внутренних дел, 235 млн. грн. для СБУ, 207 млн. грн. для Генпрокуратуры, на 50 млн. грн. для Государственного управления делами при Президенте Украины, а на содержание резиденции Президента увеличены средства на 4 млн. грн., на оздоровление чиновников – почти на 100 млн. грн.

Н.ТОМЕНКО считает, что «концептуально бюджет является порочным».

Он отмечает необходимость «расходную часть на содержание государственной власти радикально пересмотреть, в том числе и Верховной Рады Украины».

По его словам, уместно было бы заслушать в парламенте информацию о том, «что такое Государственное управление делами, на которое мы тратим 1 млрд. 388 млн., при этом расшифровки таких расходов нет».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что оппозиция будет требовать радикального пересмотра расходов на гуманитарную сферу, поскольку значительная часть показателей ниже, чем в прошлом году, а увеличивается финансирование только на те проекты, «которые лоббируются конкретными чиновниками».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в случае, если ничего не будет изменено, проект бюджета на 2012 год будет таким, в котором больше всего будет продано военного имущества.

По его словам, если каждый год ликвидируется и приватизируется 20-26 военных городков, то в 2012 году предлагается ликвидировать и приватизировать 126 военных городков.

«Представьте себе, сколько земли и недвижимости будет приватизировано», - сказал он.