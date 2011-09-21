Налоговая запретила переносить убытки предприятий на последующие периоды – УСПП

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разъяснила, что убытки предприятий не переносятся на последующие периоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказала директор департамента по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Юлия ДРОГОВОЗ.

«Письмом ГНСУ разъясняется, что убытки за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал (2011 года – УНИАН) нельзя. Теперь пошли повальные камеральные проверки, снимаются вот эти убытки и доначисляется налог на прибыль», - говорит она, рассказывая о ситуации на предприятиях в регионах страны.

По ее словам, Налоговый кодекс однозначно дает ответ, что все убытки должны быть перенесены на последующие периоды. Не было никаких разъяснений, что они не переносятся, утверждает Ю.ДРОГОВОЗ. «Никто, читая кодекс, не пришел к такому выводу, что убытки переносить нельзя», - отметила она.

«Вот уже сегодня мне сказали, что от 8 сентября… уже есть письмо (ГНСУ – УНИАН) Действительно убытки не принимаются с прошлых лет», - подчеркнула она.