Кому и сколько должна Украина…

Украина, по данным Национального банка, должна выплатить нерезидентам по краткосрочным и долгосрочным кредитам 53,5 млрд. долл. до 1 июля 2012 года. Указанная сумма - новый национальный рекорд, предыдущий был установлен в конце 2008 года (нам нужно было погасить с 1 октября 2008-го по 1 ноября 2009 года 52,2 млрд. долл.). Тогда ситуация на отечественном валютном рынке была крайне тревожной, и если бы не помощь МВФ, то не известно, чем бы все закончилось. Но это уже история, а сейчас перед правительством и бизнесом снова стоит задача, как и где взять деньги, чтобы рассчитаться…

Сколько задолжало правительство…

В течение ближайших десяти месяцев (срок погашения - с 1 июля 2011 по 1 июля 2012) правительство должно вернуть нерезидентам в целом небольшую сумму - всего 6,2 млрд. долл. Из них 2 млрд. долл. - кредит российского ВТБ, который нужно было погасить еще в прошлом году. 2,3 млрд. долл. приходятся на гособлигации внешнего займа. Остальная сумма - кредиты различных госструктур. Самый идеальный вариант выхода из долговой ситуации - возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом, за счет траншей можно без проблем погасить все долги Кабмина, причем без иных внешних заимствований. А ситуация на мировом рынке крайне сложная в связи с проблемами в еврозоне и замедлением развития экономики США. На текущий момент кредитно-дефолтные свопы по украинским еврооблигация выросли до 680 пунктов (риск дефолта - 37%), а это означает, что новые кредиты для нас будут только дорожать. Между тем, займы МВФ самые дешевые в мире.

Сколько задолжали банки…

Украинские банки должны погасить к 1 июля 2012 года перед нерезидентами 13,4 млрд. долл. долга. Данная сумма на 10 миллиардов меньше, чем в 2008 году. Это связано с тем, что в последнее время наши финучреждения не очень охотно кредитуют. Кроме того, стабильный курс доллара не дает разыграться валютным спекулянтам. Если в начале кризиса отток валюты из банковского сектора носил панический характер, то теперь ситуация несколько иная – медленно, но уверенно растет сумма валютных депозитов. К августу т.г. она составляла 250 млн. долл., а общая сумма всех валютных вкладов - более 18 млрд. долл. Часть своих долгов перед нерезидентами банки смогут переоформить, так как это, прежде всего, кредиты «материнских» структур, но остальное придется погашать. В этой связи очень актуальны валютные депозиты населения, так как иные источники привлечения валютных средств (к примеру, евооблигации) для отечественных финучреждений сейчас малодоступны, опять-таки вследствие «сдержанности» МВФ.

Как результат – можно ожидать повышения ставки по валютным вкладам.

Сколько задолжали юридические лица…

Долги юридических лиц (кроме банков) перед нерезидентами, которые нужно погасить в течение ближайших 10 месяцев, составляют около 31,8 млрд. долл. Ранее украинские компании не имели таких крупных обязательств. Обнадеживает только одно – из этой суммы 15,5 млрд. долл. являются товарными кредитами, которые или пролонгируют, или переоформят. Еще около 9 млрд. долл. – кредиты зарубежных владельцев наших компаний. Сейчас практика подобного инвестирования очень распространена. С помощью такого кредитования очень легко репатриировать доход от инвестиций в Украину. Остается еще около 5 млрд. долл., которые придется погашать, что действительно может создать давление на отечественный валютный рынок. Поэтому последние действия НБУ и направлены на ограничение обменных операций на валютном рынке, дабы хватило средств для расчетов с нерезидентами.

Что касается структуры долга, то традиционно около 70% приходится на доллары США, порядка 11% - евро, остальное - рубли, франки и пр.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)