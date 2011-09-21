Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9975-8,0020 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,0045/8,0065, к 12:00 цены упали 8,0005/8,0025. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9975/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2545/49, к 12:00 цены снизились 0,2541/44. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2541/44. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5025 (+0,1375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3720. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,9430/10,9490, к 12:00 цены ушли вниз 10,9200/10,9290. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,9080/10,9200.