Объем частных денежных переводов в Украину достиг 2,8 млрд.долл.

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-июне 2011 года вырос против показателя аналогичного периода 2010 года на 22,6% - до 2 млрд. 845 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, среди стран, которые обеспечили основной объем поступлений, Россия — 873,7 млн. долл. (30,7% общего объема поступлений), США — 300,9 млн. долл. (10,6%), Германия — 201,4 млн. долл. (7,1%), Кипр — 165,2 млн. долл. (5,8%), Греция — 164,9 млн. долл. (5,8%), Италия — 164 млн. долл. (5,8%), Великобритания — 125,3 млн. долл. (4,4%), Испания — 70,4 млн. долл. (2,5%), Швейцария — 62,5 млн. долл. (2,2%).

Как сообщили в Нацбанке, указанные данные рассчитаны на основании банковской отчетности о финансовых операциях с нерезидентами Украины и о переводах, которые осуществляются с использованием международных систем денежных переводов, и не учитывают объем средств, поступивших в Украину нелегальным путем и с использованием систем денежных переводов, созданных резидентами Украины.