Кабмин утвердил перечень платных админуслуг, предоставляемых ГНСУ

Кабинет министров утвердил список платных административных услуг, предоставляемых Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ).

Текст соответствующего правительственного распоряжения (№870-р от 14 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

Данный перечень насчитывает 16 админуслуг, в частности: выдача лицензии на производство спирта этилового, коньячного, плодового и дубликата лицензий, выдача лицензии на производство спирта этилового ректифицированного виноградного, ректифицированного плодового, и дубликата лицензий, выдача лицензии на производство алкогольных напитков, табачных изделий, на их оптовую и розничную продажу и т.д.