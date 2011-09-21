В Донецкой области налоговики возместили почти 51 млн. грн. убытков по уголовным делам

В Донецкой области с начала текущего 2011 года сотрудники налоговой милиции региона возместили убытков по всем уголовным делам на сумму 50,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Государственной налоговой службы Донецкой области.

В сообщении отмечается, что также налоговой милицией с начала года наложен арест на имущество на сумму 83,8 млн. грн., в том числе, 4,4 млн. грн. на банковских счетах, а также изъято 2,5 млн. грн. наличных средств.

В целом в производстве следователей налоговой милиции ГНА в Донецкой области за 8 месяцев 2011 года находилось 227 уголовных дел о 260 преступлениях (на 40 больше, чем в 2010 г.). В производство в текущем году было принято 188 дел и завершено 104.

Завершено с обвинительным заключением 80 дел, в том числе одно уголовное дело в отношении организованной преступной группы.

Также в суд для освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, было направлено 23 уголовных дела (в основном - в связи с полным возмещением убытков и уплатой финансовых санкций), одно уголовное дело было закрыто.

В секторе общественных связей уточнили, что с начала нынешнего года у налоговой милиции находилось в производстве 4 уголовных дела относительно разворовывания бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. Здесь были выявлены убытки бюджета на сумму 10 млн. грн. и предотвращено хищение на сумму 13,4 млн. грн., одно из этих дел уже направлено в суд.