Кабмин определил условия государственной поддержки бизнеса

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым определяются условия и виды государственной поддержки субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, а также критерии определения субъектов ведения хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, согласно документу, одобренному на заседании Кабмина 21 сентября, к основным видам финансовой государственной поддержки относятся: частичная компенсация процентов ставок по кредитам; предоставление кредитов и микрокредитов для учреждения и ведения собственного дела; предоставление гарантий и поруки по кредитам; предоставление ссуд на приобретение и внедрение новых технологий; финансовая поддержка внедрения энергосберегающих и экологических технологий и т.п.

Вместе с тем, государственная поддержка не будет оказываться, в частности, предприятиям, которые: осуществляют производство или реализацию оружия, табачных изделий и алкоголя; осуществляют предоставление в аренду недвижимого имущества; являются кредитными и страховыми организациями, ломбардами.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым к субъектам микропредпринимательства будут относиться юридические и физические лица-предприниматели, где численность работающих не превышает 10 человек, а объем прибыли не превышает 2 млн. евро; малого бизнеса – где численность работающих не превышает 50 человек, а объем прибыли – 10 млн. евро; к субъектам крупного предпринимательства будут относиться юридические лица, в которых численность работающих не превышает 250 человек, а объем прибыли – 50 млн. евро.

В данный момент в Украине действует закон относительно государственной поддержки малого предпринимательства, однако в нем не определены конкретные виды государственной поддержки.