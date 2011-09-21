Финальная точка в переговорах о ЗСТ должна быть поставлена в декабре - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ выразил уверенность, что "остаточную точку" в переговорах Киева и Брюсселя по Соглашению об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли, будет поставлена во время саммита Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 15 декабря нынешнего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил в среду в Брюсселе на конференции "20 лет независимости Украины: вызовы будущего".

"На протяжении последних месяцев мы практически вышли на решение ключевых проблемных вопросов создания зоны свободной торговли. Мы рассчитываем, что переговоры, которые проходят на этой неделе в Брюсселе, позволят нам выйти на окончательные договоренности. Финальная точка в переговорах должна быть поставлена на саммите Украина-ЕС", - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый заместитель главы правительства Украины напомнил, что, заключив соглашение об ассоциации и создавая зону свободной торговли с ЕС, Украина "сознательно берет на себя комплекс обязательств относительно ввода законодательства и стандартов ЕС, сравнимых с обязательствами стран - кандидатов на членство в Евросоюзе". "Именно поэтому четкие формулировки относительно европейской перспективы Украине в тексте Соглашения стали бы адекватным ответом со стороны ЕС, от которого во многом будет зависеть успех реализации реформ в Украине", - заявил он.

Еще одной стратегической задачей 2011 года для Украины А.КЛЮЕВ назвал достижение прогресса во введении безвизового режима с ЕС. Он заявил, что украинская сторона не собирается снижать взятые темпы, и выразил надежду, что Украина сможет перейти к следующей - имплементационной фазе плана действий по либерализации безвизового режима до конца 2011 года. "За год-два напряженной работе мы рассчитываем подойти к отмене визового режима с ЕС", - отметил первый вице-премьер-министр Украины.