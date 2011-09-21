Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А. ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я предупреждал, что эти неурядицы, которые у нас были на валютном и как следствие на потребительском рынке, ничем иным нельзя было объяснить, как паникой отдельных групп населения. Я вас тогда предупреждал, что все это очень даже временно, поэтому не надо думать, что на этом жизнь остановится. И мы должны сделать все, чтобы жизнь на этом не остановилась". - отметил Президент.

А.ЛУКАШЕНКО обратил внимание участников совещания, что каждый день наблюдается прирост валюты от предприятий на бирже, причем в разы.

"Эта ситуация вынудила нас повернуть в нужную сторону, подкорректировать. Главный смысл корректировки в том, что шальных денег больше не будет. Никто вваливать в экономику и сельское хозяйство, как прежде, бешеных денег не будет. Все должны рассчитывать лишь на свои ресурсы. Раз уж рыночно - значит, рыночно", - подчеркнул глава государства.

При этом Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО уверен в том, что обеспеченные самым необходимым, в том числе продовольствием, люди не будут дестабилизировать обстановку в стране.

Как сообщал УНИАН, в конце августа президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил, что рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже. Он отметил, что искусственно поддерживать курс в республике не планируется.

Напомним, весной т.г. мгновенная девальвация национальной валюты Беларуси достигла 56%. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать доллары банкам для дальнейшей перепродажи населению. Дефицит иностранной валюты привел к возобновлению теневого обменного рынка (разница в курсах доллара между официальным и «черным» рынком на сегодняшний день достигает 1,7 раза), к панике среди населения, очередям.

Справка УНИАН. Согласно курсу валют, установленному Национальным банком РБ на 20 сентября 2011 г., один доллар США стоит 5412 белорусских рублей. Рыночный курс, установленный на дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 19 сентября, равен 8460 белорусских рублей за доллар.