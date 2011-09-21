Увеличение объемов валютного межбанка является последствием либерализации рынка - НБУ

Увеличение объемов валютного межбанковского рынка является последствием проведенной регулятором либерализации этого рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ журналистам в среду.

По данным статистики НБУ, за последние месяцы значительно увеличились объемы безналичного межбанковского валютного рынка. Так, если в первом и начале второго квартала т.г. сумма купли-продажи валюты за месяц колебалась в пределах 20-23 млрд. долл. (в эквиваленте), то уже в летние месяцы она составила более 26-27 млрд. долл., а в августе достигла 32,5 млрд. долл.

«Объемы торгов значительные, потому что у нас разрешены арбитражные операции. Если раньше у банка были заявки на куплю-продажу, и, они их сводили внутри банка, а выходили на межбанк только с дельтой, то сейчас они могут осуществлять различные операции, как покупки, так и продажи валюты, с целью удовлетворения клиентских заявок, с целью арбитража, со спекулятивной целью», - сказал А.ДУБИХВОСТ.

При этом он отметил, что значительно увеличились доходы банков от валютообменных операций.

«Заработал ликвидный межбанковский рынок. Это нормально. Чем больше объем, тем больше ликвидность рынка», - констатировал А.ДУБИХВОСТ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №111 с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой валютные свопы (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу). Документом также предоставлено разрешение банкам продавать и покупать валюту на межбанке в течение одной торговой сессии, тогда как до этого они могли только либо покупать, либо продавать иностранную валюту и т.д.