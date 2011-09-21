Идентификация личности при обмене валют является требованием законодательства – НБУ

Идентификация личности, а именно определение того, является ли клиент резидентом Украины, при валютообменных операциях, предусмотрена валютным законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена ЩЕРБАКОВА сегодня во время заседания пресс-клуба.

«С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

При этом она отметила, что нерезиденты также могут покупать валюту, но только при условии, что они смогут доказать законные источники получения гривни.

Кроме того, член правления также сообщила, что FATF рекомендовал Украине сделать более прозрачными валютообменные операции.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. гривен при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы, работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).