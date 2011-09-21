В Украине будут созданы все условия для работы инвесторов - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в Украине будут созданы все условия для эффективной работы инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов. Глава государства пригласил бизнесменов к активному сотрудничеству. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в настоящее время в Украине продолжается регуляторная реформа, цель которой - сокращение разрешительной системы приблизительно на 90%. «Речь идет о революции в этом направлении», – отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, украинская власть хорошо понимает, что создание условий для комфортной и эффективной работы инвесторов, в первую очередь, выгодно для самой Украины. «Мы на уровне законодательства будем создавать такую систему, которая бы отвечала современным европейским стандартам», – сказал он.

Президент Украины отметил, что в результате реформ бизнес должен получить прозрачные правила игры и равные условия для всех. «Хочу вас заверить: путь реформ, который избрала Украина, будет постоянно улучшать условия работы инвесторов. Это наша цель», – сказал глава Украинского государства.

В.ЯНУКОВИЧ отдельно отметил, что в Украине уже работает принцип государственно-частного партнерства, и в дальнейшем его применение будет лишь распространяться.

Во встрече приняли участие представители ряда ведущих компаний США, которые работают в сфере энергетики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, банковской сфере и др.