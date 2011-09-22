Внешний госдолг Грузии к 1 сентября составил 4,3 млрд долл. Самый крупный кредитор - ВБ

Внешний государственный долг Грузии на 31 августа 2011 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,67 миллиарда долларов и достиг 4,248 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов.

Задолженность грузинского государства перед многосторонними кредиторами составила более 3,053 миллиарда долларов (+0,52 миллиарда долларов), передает РИА Новости.

Самым крупным многосторонним кредитором Грузии остается Всемирный банк - 1,48 миллиарда долларов (+0,24 миллиарда долларов). Долг перед МВФ вырос на 0,04 миллиарда долларов и достиг 1,075 миллиарда долларов. 355,6 миллиона долларов составляет задолженность перед Азиатским банком развития (+162,8 миллионов долларов), 24,7 миллиона долларов - перед Международным фондом развития сельского хозяйства (+4,2 миллиона долларов), 66,5 миллиона долларов - долг перед ЕБРР (+ 40,7 миллиона долларов), 48,9 миллиона долларов - долг перед Европейским инвестиционным банком, новым кредитором, которого на 31 августа прошлого года в списке многосторонних кредиторов Грузии не было.

В то же время полностью погашен долг перед Евросоюзом, который на 31 августа 2010 года составлял 17,2 миллиона долларов.

Долг перед двусторонними кредиторами (17 государств) увеличился на 84,6 миллиона долларов, до 626,6 миллиона долларов. В частности, долг перед Германией составил 260,9 миллиона долларов (+73,9 миллиона долларов), перед Россией - 112,6 миллиона долларов (минус 4,8 миллиона долларов), долг перед Японией - 64,1 миллиона долларов (+7,2 миллиона долларов), перед США - 35,3 миллиона долларов (минус 1,5 миллиона долларов), перед Турцией - 26,1 миллиона долларов (минус 4 миллиона долларов).

В структуре внешнего долга Грузии 564,750 миллиона долларов приходится на государственные ценные бумаги - еврооблигации, которые впервые были выпущены в апреле 2008 года по инициативе экс-премьера Владимира Гургенидзе, а повторно - в апреле 2011 года.

Новые еврооблигации с процентной ставкой 7,125% были выпущены с целью погашения обязательств по еврооблигациям 2008 года.

Кредиты, взятые под гарантию государства, выросли с 3,3 миллиона долларов до 3,6 миллиона долларов.