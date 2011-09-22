Эксперт: усилия по повышению ликвидности европейских банков подорвали спрос на золото

Международные усилия по повышению ликвидности европейских банков подорвали спрос на золото как актив-убежище.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в результате этого золотые фьючерсы в прошлый четверг упали до самых низких уровней, которые были за последние три недели. О координации своих действий по закачке долларов в финансовую систему Европы, которая испытывает проблемы, объявили пять основных центральных банков, в том числе Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Аналитик подчеркнул, что нынешняя демонстрация финансовой поддержки подтолкнула инвесторов закрывать позиции по золоту и доллару США в пользу акций и валют, чувствительных к экономическому росту. Фьючерсы на золото в прошлый четверг уже торговались с понижением до того, как ЕЦБ объявил о мерах по обеспечению ликвидности, так как лидеры Франции, Германии и Греции в среду вновь подтвердили свою решимость удержать Грецию в еврозоне.

Как отметил В.СКИДАН, неблагоприятная финансовая ситуация в Европе была движущим фактором роста цен на золото к рекордным максимумам выше 1900 долларов за унцию ранее в этом месяце. Однако большая часть повышательного импульса была потеряна после того, как лидеры еврозоны подтвердили свою приверженность сохранить еврозону, а фондовые рынки стабилизировались. «Золото встречает на своем пути слишком сильные препятствия, учитывая то, как великолепно торгуются акции», - считает аналитик.