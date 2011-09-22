S&P снизило рейтинги 7 банков Италии, и таких гигантов, как Intesa Sanpaolo и UniCredit

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s снизило рейтинги семи банков Италии и ухудшило прогноз по рейтингам восьми кредитных организаций страны на фоне понижения рейтинга Италии, рейтинговое действие коснулось таких гигантов, как Intesa Sanpaolo и UniCredit, говорится в сообщении S&P.

Агентство снизило долгосрочные кредитные рейтинги до "A"с "A+"и подтвердило краткосрочные рейтинги "A-1"банков Mediobanca SpA, Findomestic Banca SpA, и Intesa Sanpaolo SpA, а также их основных дочерних компаний - Banca IMI SpA, и Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA (BIIS) и Cassa di Risparmio in Bologna SpA. Рейтинг Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) понижен до "A+/A-1"с "AA-/A-1+", передает РИА Новости.

Прогноз по рейтингам - "негативный".

Агентство также ухудшило до "негативного"со "стабильного"прогнозы по рейтингам на отметке "A/A-1" Istituto per il Credito Sportivo (ICS), Banca Fideuram, Agos-Ducato SpA, UniCredit SpA and его дочерних компаний - UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria AG и UniCredit Leasing SpA.

Standard & Poor`s отмечает, что "негативные" прогнозы по рейтингам 15 банков отражают вероятность дальнейшего их понижения в случае снижения рейтинга Италии.

Standard & Poor`s 20 сентября понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А"с "А+" - на фоне проблем страны с государственным долгом, свидетельствуют материалы агентства. Краткосрочный кредитный суверенный рейтинг страны также был понижен - до уровня "А-1"с "А-1+". Прогноз по рейтингам - "негативный".

Основанием для понижения рейтинга стало заметное замедление роста итальянской экономики и неспособность правительства снизить государственный долг: внешний долг Италии, третьей по величине экономики Европы, является наибольшим среди государств с суверенным рейтингом "А".