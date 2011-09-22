Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9980-8,0010 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9980/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2506/0,2510, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,83900/10,8455.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3556/1,3558 (среда – 1,3674/1,3676).

В среду, 21 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.