Бюджет-2012: Кабмин готовится к выборам...

Бюджет на 2012 год для нынешнего правительства является крайне важным документом. От того, найдут ли в нем граждане Украины отголоски тех реформ, которые два года реализует Президент Виктор Янукович, зависят дальнейшие политические перспективы премьер-министра Николая Азарова.

Чтобы не говорили представители Кабмина относительно задач и целей экономической политики в следующем году, очевидно, что ключевой из них является победа на парламентских выборах. Для нынешней власти в целом проигрыш Партии регионов не создаст существенных проблем (в крайнем случае, можно «договориться» с рядом депутатов), однако персонально для Николая Яновича, олицетворяющего непосредственно исполнительную власть, с которой граждане связывают уровень своих доходов, он будет стоить должности премьера. В связи с этим бюджетная стратегия правительства направлена на достижение, прежде всего, электоральных целей. Но ставка может оказаться ошибочной...

Такая практика, которую часто называют политическим циклом в экономической политике, в принципе является нормальной и объективной даже для западных держав, поскольку наивно полагать, что в год выборов правительство любой страны будет думать о чем-либо больше, нежели о том, как остаться «у руля». Другими словами, в предвыборные годы Кабмин экономит и копит деньги с тем, что бы на выборах максимально удовлетворить огромное количество своих запросов.

Между тем, украинское правительство получить электоральную поддержку, похоже, пытается иным способом. «Почерк» главы Кабмина четко прослеживался еще при подготовке бюджета на текущий год. В ходе его разработки, несмотря на оптимистические макроэкономические показатели, правительство выписало документ на основе очень сдержанной динамики роста доходов и расходов. Заниженные показатели бюджетного плана дали возможность Кабмину в середине этого года заявить о своих колоссальных достижениях по наполнению казны. В сущности, это - не более чем информационная уловка, поскольку:

- если бы бюджет изначально сверстали на реальных, а не заниженных показателях прогнозируемого роста доходов, то перевыполнение плана не было бы столь ощутимым;

- не имеет ровным счетом никакого значения, сколько денег дополнительно собрал Кабмин в бюджет, если они все равно были потрачены на госзакупки у лояльных бизнесменов по кратно завышенным ценам.

Весь нынешний год правительство демонстрирует графики, подтверждающие перевыполнение бюджета, заведомо зная, что данная информация искаженная, считая, что подобная тактика приносит электоральные балы Н.Азарову. Судя по росписи бюджета-2012, таким же способом Кабмин намерен демонстрировать успехи и перед парламентскими выборами.

В нынешнем бюджетном процессе перед правительством стоит очень сложная задача, поскольку, обладая ограниченными ресурсами, ему необходимо удовлетворить интересы бизнеса, общества и МВФ. Бизнесу нужно снижение налогов и увеличение госзаказов, обществу – повышение социальных стандартов, а МВФ – рост платежеспособности страны, то есть, снижение дефицита бюджета.

Наиболее оптимальным вариантом бюджета в такой ситуации является консервативный, который и подготовило правительство. Как и в прошлом году, при оптимистических макроэкономических прогнозах в документе снова расписаны достаточно низкие бюджетные показатели. Его доходы по сравнению с 2011 годом планируется увеличить только 12,8% - до 337,557 млрд. грн., расходы еще меньше – на 7% - до 337,557 млрд. грн. С учетом прогнозируемого повышения цен, реальная динамика доходов будет ниже, чем реальный рост ВВП, а расходов � фактически является отрицательной.

Если говорить о балансе интересов в основном финансовом фолианте, то на первом месте в нем выписаны запросы бизнеса. Динамика роста доходов бюджета сдерживается во многом из-за увеличения налоговых «расходов», которые в основному идут на поддержку бизнеса. Комплекс отраслевых налоговых льгот, снижение на 4 п.п. ставки налога на прибыль и неоправданно широкое применение автоматического возмещения НДС существенно снижают доходы бюджета. Такая политика была бы оправдана, если бы этот «утерянный» ресурс направлялся на расширение инвестиционной деятельности. Однако, архитектура налоговой системы, заложенная в Налоговом кодексе, такова, что эти деньги, скорее всего, не пойдут на развитие. Бизнес просто станет платить меньше налогов.

Вторым приоритетом в ходе разработки бюджета, очевидно, было возобновление отношений с МВФ. Существуют колоссальные риски того, что в следующем году выполнить даже «заниженный» план не получится. Угроза новой волны кризиса в мире становится все более реальной, и возможное замедление экономического развития в странах - торговых партнерах Украины мгновенно приведет к падению отечественного экспорта, который формирует свыше 50% ВВП страны. В связи с этим правительство вынуждено идти на меры бюджетной консолидации с тем, чтобы реанимировать сотрудничество с МВФ. Фонд же требует снижения дефицита бюджета. Это, в свою очередь, сдерживает правительство в плане увеличения расходов. Благодаря тому, что доходы в бюджете-2012 почти в 2 раза превышают расходы, его дефицит планируется снизить до 1,5% ВВП, суммарный � не более 2,5%. К слову, если «эксперимент» удастся, то это станет очень хорошим сигналом о преодолении Украиной последствий кризиса. Большинство экономически развитых стран выйдут на такой показатель только в 2014-2015 гг.

Что касается интересов населения, то они в бюджете-2012 учтены минимально. Из-за значительных ресурсов, направленных на поддержку бизнеса и возобновление сотрудничества с МВФ, на народ у Кабмина осталось слишком мало денег. Поэтому вместо существенного повышения социальных стандартов в бюджете сделан акцент на росте локальных соцвыплат.

Как результат «трудов праведных», правительство в середине следующего года снова будет иллюстрировать графики о перевыполнении плана доходов бюджета. И если макроэкономическая ситуация окажется настолько благоприятной, как это прогнозируется, то накануне выборов, очевидно, стоит ожидать очередного повышения социальных стандартов. Такая практика дает хороший электоральный эффект, а бюджетные расходы остаются низкими в сравнении с тем, если бы высокие соцстандарты закладывать сейчас.

Между тем, далеко не все граждане готовы воспринять перевыполнение плана по мобилизации доходов в казну как признак эффективной работы правительства. Большинство будет делать выводы относительно действий нынешней власти по показателям улучшения их благосостояния. Ведь уже два года реализуются реформы, и украинцы вправе претендовать на ощущение хоть каких-то позитивных тенденций. Поддержка отечественного бизнеса – безусловно, хорошо, но на фоне увеличения пенсионного возраста и замедления роста социальных стандартов складывается впечатления, что финансируется эта поддержка именно за счет граждан. При таких обстоятельствах электоральная поддержка Кабмина может сузиться до представителей бизнеса, да и то только крупного. А это будет означать открытие вакансии на пост премьер-министра Украины.

Алексей Левицкий (для УНИАН)