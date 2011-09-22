Бюджет-2012 удовлетворяет нормы Бюджетного кодекса – председатель комитета ВР

Проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2012 год» в целом удовлетворяет нормам Бюджетного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерий БАРАНОВ.

«В законопроекте предлагается значительно повысить базовые социальные стандарты и гарантии, решается вопрос приближения размера должностного оклада работника первого тарифного разряда на основе Единой тарифной сетки к уровню минимальной зарплаты, и он будет составлять 74%», - сказал В.БАРАНОВ.

По его словам, новшествами в проекте бюджета являются внедрение стратегического планирования и среднесрочное бюджетное планирование.

В.БАРАНОВ отметил, что вместе с проектом бюджета в парламент поданы прогнозные показатели государственных бюджетов на 2013 и 2014 годы.

Председатель бюджетного комитета сообщил, что проектом бюджета предлагается сократить перечень главных распорядителей средств на 14 ведомств, а также на 300 уменьшено количество бюджетных программ.

Вместе с тем В.БАРАНОВ подчеркнул, что «отдельные положения основных направлений бюджетной политики правительством не учтены».

По его словам, Кабмин не подал на рассмотрение ВР проект государственной программы приватизации, а запланированные поступления от приватизации государственного имущества на следующий год в сумме 10 млрд. грн. «не подтверждены соответствующими расчетами относительно реалистичности их выполнения».

В.БАРАНОВ отметил, что с 2000 года не утверждены правительством государственные социальные стандарты, а они должны быть основой для расчетов расходов местных бюджетов. «Наступило время ревизии законодательства по вопросам социальной политики, определения приоритетов и перехода на адресную помощь», - подчеркнул В.БАРАНОВ.