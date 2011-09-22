В 2012 году минимальная зарплата будет повышена до прожиточного минимума - Клюев

В следующем году минимальная заработная плата будет повышена до прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня в Верховной Раде во время представления Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год.

По его словам, программой предусмотрено, что гарантированный прожиточный минимум на одного человека в 2012 году вырастет на 14%. Кроме того, добавил А.КЛЮЕВ, со второго полугодия 2012 года будет увеличен размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки. «Таким образом, на 3 месяца будет сокращен разрыв отмеченного должностного оклада», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также заметил, что осуществление комплекса мер по стабилизации солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования позволит повысить размер минимальной трудовой пенсии в среднем на 9,8% по сравнению с текущим годом.

Среди основных задач программы А.КЛЮЕВ назвал обеспечение условий для социально-экономического роста, модернизацию производства и инфраструктуры, повышение социальных стандартов, усиление роли регионов в обеспечении роста экономики и укрепления обороноспособности государства и тому подобное.

Кроме того, добавил он, госпрограммой предусмотрено создание новых рабочих мест, повышение трудоустройства, снижение темпов инфляции, сокращение уровня бедности, улучшение качества образования и медицинского обслуживания, повышение энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с проектом закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год, Кабинет министров прогнозирует рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2012 году на 134,92 грн. – до 1 098 грн.

Для лиц, которые утратили трудоспособность, в 2012 году предусмотрен рост прожиточного минимума на 75,17 грн. – до 842 грн., в частности: для детей до 6 лет – рост на 80,33 грн. – до 915 грн.; для детей 6-18 лет – на 140,08 грн. – до 1 140 грн.