Межбанк к 12:00: доллар растет
12:21, 22 сентября 2011Финансы
0
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0010, к 12:00 цены поднялись до 8,0045/8,0065 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2506/0,2510, к 12:00 цены снизились до 0,2503/0,2506. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,9025 (+0,4000).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3556/1,3558, изменяясь в достаточно узком коридоре.
Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8390/10,8455, к 12:00 цены ушли вниз 10,8225/10,8310.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter