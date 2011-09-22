Межбанк к 12:00: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0010, к 12:00 цены поднялись до 8,0045/8,0065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2506/0,2510, к 12:00 цены снизились до 0,2503/0,2506. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,9025 (+0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3556/1,3558, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8390/10,8455, к 12:00 цены ушли вниз 10,8225/10,8310.