Предприниматели требуют окончательного законодательного урегулирования «упрощенки» - ГНСУ

Предприниматели требуют окончательного законодательного урегулирования упрощенной системы налогообложения и других вопросов, связанных с работой малого бизнеса. В том числе налогоплательщики просят снова разрешить юридическими лицам относить к собственным расходам товары и услуги, приобретенные у частных предпринимателей.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Он напомнил, что в помещениях налоговых инспекций ко Дню предпринимателя были установлены «почтовые» ящики для предпринимателей, через которые ГНСУ получила около 7600 писем от налогоплательщиков.

По словам А.КЛИМЕНКО, предприниматели главным образом обращались с предложениями относительно совершенствования работы ГНСУ и налогового законодательства.

Также было предложено «разгрузить» центральный сервер ГНСУ путем внедрения региональных серверов для принятия отчетности через Интернет. Действующая система веб-отчетности не всегда выдерживает пиковую нагрузку в последний день подачи документов.

Кроме того, налогоплательщики хотят создания отдельного электронного сервиса, с помощью которого можно было бы получать расширенную информацию о своих контрагентах. На сегодняшний день такую возможность имеют только крупные налогоплательщики, участвующие в экспериментальной программе «горизонтального мониторинга».

Среди позитивных моментов в работе налоговой службы предприниматели отметили мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса.

"Все полученные предложения и замечания будут проработаны и использованы ведомственными комиссиями и рабочими группами, которые занимаются вопросами совершенствования законодательства и реорганизации Государственной налоговой службы", – заверил А.КЛИМЕНКО.