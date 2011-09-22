ВР приняла к рассмотрению проект бюджета-2012

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект Государственного бюджета Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Верховной Рады.

По словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, теперь Бюджетный комитет совместно с правительством будет готовить законопроект к рассмотрению в первом чтении.

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

Сегодня, 22 сентября, во время представления законопроекта госбюджета-2012 в Верховной Раде министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что проект государственного бюджета на 2012 год рассчитан, исходя из консервативного сценария.

И, по его словам, правительство предлагает принять парламенту документ, в котором запланированы доходы сводного бюджета на уровне 428,5 млрд. грн., что составляет 28,5% ВВП. Доходы общего фонда сводного бюджета предлагается запланировать на уровне 370 млрд. грн.