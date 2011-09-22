Беларусь ведет переговоры с МВФ о новом кредите

Минск. Беларусь активизирует переговоры с Международным валютным фондом о новом кредите.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Сергей РУМАС в среду, 21 сентября, на пресс-конференции.

С.РУМАС заявил, что ранее проведение переговоров с МВФ затрудняла ситуация на валютном рынке Беларуси.

"Во многом, камнем преткновения было отсутствие понятного курсообразования, что не позволяло нам начать полноценные переговоры. С открытием допсессии на валютно-фондовой бирже эта проблема, в большей мере, снимается", - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что белорусская сторона постоянно находится в контакте с МВФ и Фонд положительно оценивает шаги, предпринятые правительством и Нацбанком Беларуси по устранению множественности курсов.

Справка УНИАН. Правительство и Национальный банк Беларуси официально обратились к МВФ с просьбой о начале переговоров по новой программе сотрудничества.

Беларусь рассчитывает получить от МВФ кредит в размере от 3 млрд. до 7 млрд. долларов.