Предприятия Украины увеличили объем реализованных услуг на 18%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-августе 2011 года составил 161,8 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 3,539 тыс. грн.

В августе т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 23,1 млрд. грн., что на 18,1% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В структуре объема реализованных услуг больше половины (52,5%) составляли услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (28%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составлял почти половину (49,5%) от общего объема реализованных услуг.

В частности, в августе 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 169 млн. грн. (включая НДС), что на 45,6% больше по сравнению с августом 2010 года (в январе-августе т.г. – 1,194 млрд. грн., что на 39,4% больше, чем в январе-августе 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в августе т.г. реализовали услуг на сумму 610 млн. грн., что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-августе т.г. - на 3,08 млрд. грн., что на 20,6% больше).

В августе т.г. предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 13,713 млрд. грн. - на 21,8% больше, чем в августе 2010 г. (в январе-августе т.г. - на 94,875 млрд. грн., что на 20,4% больше, чем в январе-августе 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,462 млрд. грн. - на 42,1% больше, чем в августе прошлого года (48,09 млрд. грн., на 37,7% больше).

В сфере образования в августе т.г. было предоставлено услуг на сумму 194,4 млн. грн., что на 1,4% меньше по сравнению с августом 2010 г. (1,796 млрд. грн., на 6,1% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 846,8 млн. грн., что на 12,1% больше, чем в августе прошлого года (4,24 млрд. грн., на 8,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,086 млрд. грн., что на 46,8% больше по сравнению с августом 2010 г. (в январе-августе т.г. на 8,533 млрд. грн., что на 29,9% больше, чем в январе-августе 2010 г.).

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2010 году объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 203,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в 2009 году.