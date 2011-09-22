В Винницкой области в бюджет доначислено почти 100 млн. грн. - ГНСУ

Подразделениями налогового контроля юридических лиц Государственной налоговой службы в Винницкой области за январь-август 2011 года были проведены плановые документальные проверки, в результате которых в бюджет доначислено 95,8 млн. грн.

Об этом сообщает отдел экономического анализа ГНСУ в Винницкой области.

Плановые документальные проверки были проведены на 360 предприятиях. По их результатам в бюджет доначислено 95,8 млн. грн. согласованных налоговых обязательств, что на 37,9 млн. грн., или на 39,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них погашено 74,3 млн. грн.

Кроме того, во время документальных проверок уменьшен безосновательно заявленный к возмещению из бюджета НДС на 108,1 млн. грн. и уменьшены остатки отрицательного значения НДС, которые включаются в налоговый кредит следующих налоговых периодов, на 12,5 млн. грн.