Россия не принуждает Украину вступить в Таможенный союз - глава комитета Госдумы

Москва. Россия не принуждает Украину вступить в Таможенный союз.

Такое мнение УНИАН высказал глава комитета Государственной думы России по международным делам Константин КОСАЧЕВ.

«Никто никому здесь не грозит и не угрожает, никто никого ни к чему не принуждает. Здесь каждая страна должна определяться, что отвечает ее интересам», - сказал К.КОСАЧЕВ.

В то же время он подчеркнул, что с учетом структуры экономики Украины и истории ее развития, чем больше она будет интегрирована в общее экономическое пространство со своими соседями по бывшему Советскому Союзу, тем будет лучше.

«Соответственно, чем меньше эта интеграция будет, и попадание Украины в пространство вне Таможенного союза будет означать прерывание многих интеграционных связей и это, на мой взгляд, будет меньше отвечать интересам самой Украины», - сказал К.КОСАЧЕВ.