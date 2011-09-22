Эксперт: кредитный рынок растет за счет увеличения объемов кредитования юридических лиц

Кредитный рынок в Украине продолжает расти за счет увеличения объемов кредитования юридических лиц.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, за 7 месяцев 2011 года наибольшее количество кредитов в Украине было оформлено в сфере торговли, ремонта автомобилей и бытовой техники.

Как отметил А.СУХОРУКОВ, увеличение темпов кредитования обусловлено стабилизацией ситуации в банковском секторе и развитием экономики Украины. Приоритетными для кредитования являются отрасли с динамикой развития и высокими показателями оборачиваемости капитала.

«При этом банки проявляют скрупулезность в изучении финансового состояния потенциальных заемщиков, а также ликвидности залога. Кредиты в иностранной валюте выдаются только предприятиям, имеющим валютную выручку, достаточную для погашения кредита и процентов», - подчеркнул эксперт.